Суды Татарстана признали законным уголовное преследование полковника Халиева

Фото: «Реальное время» (архив)

Сегодня Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Камиля Халиева, бывшего руководителя набережночелнинского отдела Следкома. Как выяснило «Реальное время», Халиев пытался добиться отмены постановления о возбуждении своего уголовного дела.



Оспариваемое постановление следствия было вынесено 5 марта 2020 года заместителем руководителя Следкома по РТ Ильясом Массалимовым. Дело против Халиева возбудили по признакам преступной халатности.

В мае полковник был уволен со службы приказом главы СКР Александра Бастрыкина и обратился в Вахитовский райсуд Казани, добиваясь восстановления на работе в гражданском порядке и оспаривая постановление об уголовном деле в порядке статьи 125 УПК РФ.

27 мая райсуд рассмотрел жалобу полковника на действия бывших коллег и не нашел оснований для признания постановления Массалимова незаконным. Сегодня апелляционная инстанция оставила это решение без изменений, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Верховного суда республики.

Сам Халиев и его адвокат от комментариев воздержались.

Напомним, претензии руководства Следкома к работе полковника появились после анализа результатов расследования двух уголовных дел в Набережных Челнах — о смерти двух рабочих на стройке и изнасиловании официантки, в котором она обвиняла гражданина Турции. Последний не был привлечен к ответственности и покинул Россию.