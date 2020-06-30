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Уволенный Бастрыкиным полковник Халиев судится со Следкомом в Казани

06:22, 30.06.2020
Уволенный Бастрыкиным полковник Халиев судится со Следкомом в Казани
Фото: "Реальное время" (из архива)

С иском к руководству Следственного комитета РФ и Следкома по Татарстану обратился в суд полковник в отставке Камиль Халиев. Уволенный из органов следствия экс-начальник Набережночелнинского отдела СК добивается восстановления на работе, передает журналист «Реального времени».

Гражданский иск в защиту своих трудовых прав Халиев подал в Вахитовский райсуд Казани 28 мая — через неделю после приказа Александра Бастрыкина о его увольнении со службы. Предварительное слушание по этому делу намечено на 14 июля.

На предложение «Реального времени» прокомментировать свою позицию истец пока не откликнулся.

Ранее Халиев стал фигурантом уголовных дел и был отстранен от занимаемой должности. Незадолго до увольнения ему предъявили обвинение по ряду должностных преступлений, включая злоупотребление полномочиями и заведомо незаконное освобождение лица от уголовной ответственности.

Напомним, претензии к работе полковника появились после анализа результатов расследования двух уголовных дел — о смерти двух рабочих на стройке и изнасиловании официантки, в котором она обвиняла гражданина Турции. Последний не был привлечен к ответственности и покинул Россию.

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