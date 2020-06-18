Наиль Якупов ведет переговоры о переходе в «Ак Барс»

Нападающий «Амура» Наиль Якупов в ближайшее время может стать игроком «Ак Барса». Об этом сообщает metaratings.ru.

По данным источника, хоккеист ведет активные переговоры с казанским клубом и рассчитывает покинуть хабаровский «Амур» до начала тренировочных сборов.

Ранее сообщалось об интересе к Якупову со стороны двух команд из Восточной конференции КХЛ.

Подробнее о переходе Якупова в хабаровский клуб и о дальнейших его перспективах можно почитать в материале «Реального времени».