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Наиль Якупов ведет переговоры о переходе в «Ак Барс»

10:44, 18.06.2020
Наиль Якупов ведет переговоры о переходе в «Ак Барс»
Фото: vk.com/ska

Нападающий «Амура» Наиль Якупов в ближайшее время может стать игроком «Ак Барса». Об этом сообщает metaratings.ru.

По данным источника, хоккеист ведет активные переговоры с казанским клубом и рассчитывает покинуть хабаровский «Амур» до начала тренировочных сборов.

Ранее сообщалось об интересе к Якупову со стороны двух команд из Восточной конференции КХЛ.

Подробнее о переходе Якупова в хабаровский клуб и о дальнейших его перспективах можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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