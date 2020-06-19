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Тренер «Амура» подтвердил возможность обмена Якупова

10:53, 19.06.2020
Тренер «Амура» подтвердил возможность обмена Якупова
Фото: fhr.ru

Тренер «Амура» Александр Юдин подтвердил информацию о возможном обмене нападающего Наиля Якупова из хабаровского клуба.

«То, что Наиль оказался в «Амуре», — большой плюс для нашей команды. Если он останется, то получим форварда первого звена — например, в тройках с братьями Зогорна или с братьями Ушениными. Если же состоится обмен, то получим хорошую компенсацию — и игровую, и финансовую. Оба варианта выгодны для клуба», — сказал Юдин.

При этом он считает, что тренерскому штабу клуба будет выгоднее оставить его у себя.

Ранее сообщалось об интересе к Якупову со стороны двух команд из Восточной конференции КХЛ. В частности, хоккеист уже ведет переговоры с казанским «Ак Барсом».

Подробнее о переходе Якупова в хабаровский клуб и о дальнейших его перспективах можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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