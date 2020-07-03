В Татарстане зарегистрирована 17-я смерть от коронавируса

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В Татарстане подтвержден 17-й случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил штаб по борьбе с COVID-19.

25 июня скончался житель Набережных Челнов 1951 года рождения. В начале июня он был госпитализирован в городскую больницу № 5 со средне-тяжелой формой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонией. Имел последствия острого инфаркта миокарда и ишемическую болезнь сердца.

Причина смерти установлена в результате аутопсии.



Напомним, что на прошлой неделе в Набережных Челнах скончался пациент, который стал 16-м погибшим в Татарстане в результате заражения коронавирусом.

