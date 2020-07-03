Глава Роспотребнадзора считает, что площадь летних веранд необходимо увеличивать

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что целесообразно будет увеличить площади летних веранд в нынешних санитарно-эпидемиологических условиях. Она назвала это «очевидной эпидемиологической целесообразностью».

«Эпидемиологическая целесообразность очевидна. Экономическая — для тех, кто этими площадями сегодня располагает, здесь нужно посмотреть и взвесить. В части эпидемиологической целесообразности я, безусловно, готова вас поддержать», — сказала Попова в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24», отвечая на вопрос ресторатора Аркадия Новикова.

Попова отметила, что решение принимают власти городов и муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работают 220 летних веранд заведений общепита. При этом четыре летних кафе в Набережных Челнах не прошли проверку Роспотребнадзора.

