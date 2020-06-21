Роспотребнадзор за прошлую неделю проверил 138 летних веранд в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане из 220 работающих летних веранд сотрудники Роспотребнадзора проверили 138 объектов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошлую неделю мы проверили 138 объектов, и отрадно, что наши требования соблюдаются и нарушений за прошлую неделю выявлено не было», — сказала Авдонина.

Летние веранды открылись в республике с 11 июня. Предварительно Роспотребнадзор совместно с исполкомами районов и Ассоциацией рестораторов отбирал объекты, у которых есть условия для открытия веранд.

«Мы предварительно объехали порядка 250 объектов, которые изъявили желание открыться и где были соблюдены условия. Было забраковано 15 объектов, у которых не оказалось условий для функционирования летней веранды», — отметила она.

На забракованных объектах не было условий, хозяева предлагали поставить столики на тротуаре, проезжей части или на земляной пол. Было выдано порядка 220 предписаний организациям, которые начали свою работу.

Ранее сообщалось, что в Казани бары «Волна» и «Нить» на ул. Профсоюзной оштрафовали на 100 тыс. рублей за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ.

