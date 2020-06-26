Роспотребнадзор в Челнах не допустил к работе четыре летних кафе

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Четыре летних кафе в Набережных Челнах не прошли проверку Роспотребнадзора на готовность работать в условиях пандемии.



Всего подали заявки 43 владельца кафе. После проведенных проверок разрешение возобновить работу получили 39 заведений, четыре точки не допустили по техническим причинам.

Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев подчеркнул, что при проверке к каждому заведению подходили индивидуально, передает «Татар-информ».



Правительство Татарстана разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды с 11 июня при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра.

