В Татарстане платежи за жилищно-коммунальные услуги одни из самых низких в России

В Татарстане платежи за жилищно-коммунальные услуги являются одними из самых низких в России. Об этом рассказала заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина, ссылаясь на данные Росстата.

По словам Хабибуллиной, в среднем в расходах семьи оплата ЖКУ составляет 7,1%, это 3,6 тыс. рублей.

Причем доля платежей в городской и сельской местности разная. Если в городе счет за воду занимает 2—5% от общей суммы, то у сельчан доля воды достигает 10% платежа, передает «Татар-информ».

Ранее правительство России распорядилось об индексации размера платы за коммунальные услуги. В Татарстане стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 4%.

