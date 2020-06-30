С 1 июля в Татарстане вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг

С 1 июля в Татарстане увеличится стоимость жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится на сайте правительства России.

Согласно распоряжению об индексации размера платы за коммунальные услуги, в Татарстане стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 4%.

Стоимость ЖКУ вырастет в 83 субъектах России. Больше всего плата вырастет в Чечне (6,5%) и Кабардино-Балкарии (5,4%). Меньше всего индексацию почувствуют в Ненецком автономном округе (2,4%).

Ранее в приложении госуслуг Татарстана появился новый способ оплаты.

