Гендиректор «Уфы»: «Происходящее с «Оренбургом» может произойти с любым клубом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ситуации с отменой матчей «Оренбурга» в РПЛ. Накануне из-за коронавируса была отменена уже вторая подряд игра оренбургской команды.

«То, что происходит с «Оренбургом», конечно, очень печально, но это может произойти с каждым клубом. Но лучше такие результаты (технические поражения со счетом 0:3, — прим.ред.), чем когда выходят дети на поле. «Оренбург» не заслужил того, что ему записывают поражения. Это наши коллеги, за них обидно. Такие сегодняшние реалии нашего футбола», — сказал Газизов.

Следующим соперником «Оренбурга» в РПЛ по календарю станет «Рубин». По информации «Реального времени», команды ведут переговоры о переносе встречи на середину июля. Казанский клуб намерен проявить фэйр-плей по отношению к своему сопернику и принять предложение «Оренбурга».

Ранее оренбургскому клубу было засчитано техническое поражение в 24-м туре РПЛ против «Краснодара». С большой долей вероятности, такой исход будет записан также в матче с «Уралом», который не состоялся по решению местного Роспотребнадзора.