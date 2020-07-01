«Оренбург» не рассматривает возможность играть в Казани молодежным или юниорским составом

Как стало известно «Реальному времени», ФК «Оренбург» не рассматривает возможности сыграть в Казани 5 июля молодежным или юниорским составом. Таким образом, игра с «Рубином» будет или перенесена на 19 июля, или гостям засчитают техническое поражение за неявку в случае отказа от переноса казанской стороны.

Напомним, что в следующем туре «Рубин» в Казани должен будет принять «Оренбург» 5 июля. Перед рестартом сезона РПЛ оренбуржцы были в таблице выше казанцев, а теперь замыкают таблицу. «Оренбург» уже десять дней в полном составе находится на карантине и не может играть. Их сегодняшний матч с «Уралом» был отменен из-за того, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не разрешила проводить игру в Оренбуржье из-за коронавирусной эпидемии в стане команды. Ранее спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев заявил, что направит в «Рубин» письмо с просьбой о переносе игры.

Вероятность того, что матч в Казани в это воскресенье состоится, крайне мала и возможна только в случае, если Роспотребнадзор в оставшиеся до игры дни разрешит игрокам основного состава «Оренбурга» принять участие во встрече.