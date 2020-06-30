«Оренбургу» засчитали техническое поражение от «Краснодара»

«Оренбургу» засчитано техническое поражение из-за отказа играть в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Такое решение принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС).

«За необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча, — присудить поражение ФК «Оренбург» со счетом 0:3», — говорится в заявлении КДК РФС.

Напомним, «Оренбург» не смог провести матч против «Краснодара» из-за заражения шести футболистов и двух сотрудников. Весь основной состав команды сразу после получения результата тестов отправился на карантин.