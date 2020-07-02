Хафиз Миргалимов просит разрешения баллотироваться на выборы президента Татарстана

Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов все-таки добивается разрешения на участие в выборах президента республики Татарстан.



Как стало известно изданию «Коммерсантъ. Казань», Миргалимов направил Геннадию Зюганову запрос.

«У нас теоретически и практически еще время есть. Мы — вторая партия, которая составляет конкуренцию большой партии,— должны иметь своего кандидата»,— считает Миргалимов.

В президиуме ЦК КПРФ изданию прокомментировали, что считают позицию Миргалимова «неаргументированной».



Ранее первый секретарь республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов сообщал, что партия не будет участвовать в выборах президента Татарстана. Миргалимов заявил, что татарстанские коммунисты сосредоточатся на выборах в муниципальные советы, которые пройдут 13 сентября одновременно с выборами президента республики. Вместе с этим стало известно, что от партии«Коммунистов России» на выборах будет представлен первый секретарь республиканского комитета партии Альфред Валиев.

