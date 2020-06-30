Еще две партии выдвинули своих кандидатов на пост президента Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Два татарстанских отделения политических партий выдвинули своих кандидатов на выборы президента Татарстана, которые пройдут в сентябре. Участвовать в выборах планируют представители «Партии Роста» и «Коммунистов России».

От первых документы будет подавать председатель реготделения Олег Коробченко, который также является депутатом Госсовета РТ и гендиректором ГК «Кориб», передает «Коммерсант».

«Коммунистов России» будет представлять первый секретарь республиканского комитета партии Альфред Валиев.

Напомним, что на выборы уже выдвинулся действующий президент Татарстана Рустам Минниханов, глава отделения «Справедливой России» Альмир Михеев и координатор отделения ЛДПР Владимир Сурчилов. Татарстанское отделение КПРФ отказалось от идеи выставлять своего кандидата.