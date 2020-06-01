Годовой бюджет «КАМАЗ-Мастер» пересмотрен из-за кризиса

Глава «КАМАЗ-Мастер» и семикратный победитель ралли-рейда «Дакар» Владимир Чагин рассказал об изменениях годового бюджета команды из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Когда все небо в тучах, ты не сможешь остаться не облитым дождем. Эта ситуация затронула и нашу команду. Уже четыре или пять раз переверстали бюджет команды на этот кризисный год, там все по минимуму. В этой ситуации мы можем только войти в положение наших спонсоров и принять это», — сказал Чагин.

Напомним, «КАМАЗ-Мастер» является действующим победителем ралли-марафона «Дакар-2020». На прошедшей в начале года гонке первое место занял экипаж Андрея Каргинова.

Ранее из-за коронавируса был отменен международный турнир по ралли «Шелковый путь», который планировалось провести на территории России с финишем в Казани.