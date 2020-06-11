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Следующий «Дакар» пройдет с 3 по 15 января по территории Саудовской Аравии

16:05, 11.06.2020
Следующий «Дакар» пройдет с 3 по 15 января по территории Саудовской Аравии
Фото: realnoevremya.ru

Следующий ралли-рейд «Дакар» пройдет в начале января 2021 года по территории Саудовской Аравии. Об этом сообщается на официальном сайте гонки.

Ожидается, что соревнования стартуют 3 января и закончатся 15 числа месяца. Точный маршрут ралли-рейда станет известен чуть позже.

Регистрация участников будет открыта начиная с 15 июня 2020 года.

Отметим, что «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии во второй раз в истории. В предыдущий раз победу в классе грузовиков завоевал экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым.

Спорт
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