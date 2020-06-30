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Путин призвал проголосовать по поправкам к Конституции: «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить»

13:49, 30.06.2020 1
Путин призвал проголосовать по поправкам к Конституции: «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить»
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.

По его словам, все предложенные изменения вступят в силу только при одобрении и поддержке народа.

    «Мы голосуем не просто за поправки, облаченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу», — заявил глава государства.

    ОбществоВласть
    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 14:42
      поправки может и хорошие,а вот довесок нечистоплотный.
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