Путин призвал проголосовать по поправкам к Конституции: «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить»

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.

По его словам, все предложенные изменения вступят в силу только при одобрении и поддержке народа.

«Мы голосуем не просто за поправки, облаченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу», — заявил глава государства.