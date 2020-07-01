В Челнах водитель «Лады» въехал в «Мерседес»: мужчина погиб

В Набережных Челнах минувшей ночью водитель «Лады» врезался в «Мерседес». В результате ДТП 58-летний водитель погиб.

По данным МВД по РТ, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, совершил наезд на стоящий автомобиль «Мерседес» и машину опрокинуло на проезжую часть.

От полученных травм водитель скончался на месте.

Ранее на 10-м километре автодороги Азнакаево — Тумутук — Кук Тяка 33-летний водитель автомобиля Volkswagen, превысив скорость, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

