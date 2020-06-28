В Татарстане водитель погиб, превысив скорость
В Татарстане водитель автомобиль Volkswagen погиб после съезда в кювет. Об этом сообщили в МВД Татарстана.
Авария произошла накануне вечером в 21.15. На 10 километре автодороги Азнакаево — Тумутук — Кук Тяка, 33-летний водитель автомобиля, превысив скорость, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, передают в пресс-службе МВД.
Ранее в Тукаевском районе Татарстана на участке автодороги Набережные Челны — Водозабор — поселок Новый произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым