В Татарстане водитель погиб, превысив скорость

Фото: Пиксабей

В Татарстане водитель автомобиль Volkswagen погиб после съезда в кювет. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Авария произошла накануне вечером в 21.15. На 10 километре автодороги Азнакаево — Тумутук — Кук Тяка, 33-летний водитель автомобиля, превысив скорость, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, передают в пресс-службе МВД.

Ранее в Тукаевском районе Татарстана на участке автодороги Набережные Челны — Водозабор — поселок Новый произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

