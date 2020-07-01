В Татарстане не выявлено ни одного заболевшего в Центральной избирательной комиссии

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В Татарстане не выявлено ни одного заболевшего в Центральной избирательной комиссии. Об этом на открытии медиацентра голосования по поправкам в конституцию рассказал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«В ЦИКе 14 человек, у нас разные убеждения, у многих разные партийные убеждения. Но мы работали как одна команда — заботились друг о друге, о здоровье друг друга. Если человек заболевает в избирательной комиссии, то это ЧП, всю комиссию надо менять. И у нас пока нет ни одного заболевшего в комиссии», — сказал Кондратьев.

Проведено 19 тысяч санобработок. Все члены комиссий застрахованы: Татарстан — единственный регион, который застраховал членов УИКов от всех заболеваний. Специальный пакет разработал ЦИК. «Ак Барс Страхование» запустило специальный телефон COVID-консультирования.

Напомним, что сегодня в Татарстане проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию.

