В соцсетях написали, какие автомобили у артистов татарской эстрады: у Рахмаева — Porsche Cayenne, у Минниханова — Toyota Camry

У певца Рифата Зарипова — внедорожник Mercedes Benz GLS стоимостью 5,5 млн рублей. Первым личным транспортом артиста был мотоцикл «Минск». Мунир Рахмаев ездит на Porsche Cayenne. Фирдус Тямаев скрывает марку своего автомобиля, пишет телеграм-канал «Иптәшләр татарлар».

Ринат Рахматуллин пользуется автомобилем KIA Optima, он стоит 1,9 млн рублей. Азат Фазлыев ездит на служебном Mercedes С класса стоимостью около 2 млн рублей.

У Салавата Минниханова — Toyota Camry. Сейчас цены на эту модель начинаются от 1,7 млн. рублей. Ризат и Зинира Рамазановы выложили фото рядом с белой KIA Sportage. Примерная стоимость этого автомобиля — 1,7 млн рублей.

Юморист Джавит Шакиров заработал на Toyota Land Cruiser Prado, такой автомобиль стоит от 3,5 млн рублей.

Сегодня стало известно, что владелец Maserati Quattroporte в Набережных Челнах взыскал с исполкома 527,8 тыс. рублей ущерба после того, как наехал на яму.