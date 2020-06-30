В Челнах владелец Maserati взыскал с властей города более 500 тыс. рублей за яму на дороге

В Набережных Челнах владелец Maserati Quattroporte взыскал с исполкома города 527,8 тыс. рублей ущерба после наезда на яму.

Автомобиль получил повреждения в ре­зультате наезда на яму на проспекте Дружбы народов в марте прошлого года. Владелец обратился в суд с иском к МУП «Предприятие автомобильных дорог», позже по делу в качестве соответчика был привлечен исполком города.

Экспертное заключение показало, что стоимость восстановительного ремонта без учета износа заменяемых узлов и деталей составила 754 тыс. рублей. В акте обследования говорится, что глубина ямы составила 16 см. Суд отметил, что водитель должен был видеть выбоину и объехать ее. Истец в свою очередь пояснил, что в тот день был гололед.

Суд решил, что водитель не мог не заметить такую яму на дороге, а значит, в наезде есть и его вина. Поэтому суд постановил взыскать с исполкома Челнов ущерб в размере 70% — 527,8 тыс. рублей.



«Предприятие автомобильных дорог» освободили от ответственности, поскольку оно не является собственником дороги, а просто оказывает услуги по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию, говорится в сообщении пресс-службы Набережночелнинского суда.