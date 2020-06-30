Симоньян отреагировала на оправдание отца, обвиняемого в насилии над дочерью в Татарстане

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на оправдательный приговор в отношении отца из Бугульмы, подозреваемого в насилии над полуторагодовалой дочерью.

Симоньян саркастично обратила внимание, что повредить ребенку половые органы, меняя подгузник, практически невозможно.

«Нанести девочке травмы половых органов, меняя подгузник? Наждаком он его, что ли, отдирал? Коллектив, очень прошу, не бросайте эту дикую историю», — написала Симоньян в телеграм-канале.

Напомним, что прокуратура Татарстана в апелляционном порядке обжаловала оправдательный приговор Бугульминского районного суда, где отца обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой девочки. Дело уже взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова. Интересно то, что жена мужчины заступилась за отца ребенка: якобы тот просто хотел поменять подгузник.