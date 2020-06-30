На стройке второго этапа БКК проложили ливневку и озеленили 100 кв. метров

Миндортранс Татарстана показал, как проходит строительство 2 этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая

Работы ведутся по нескольким направлениям. На прошлой неделе строители завершили натягивать высокопрочные канаты предварительно напрягаемой арматуры на строительстве моста через Монастырскую протоку.

«Начат демонтаж опалубки, силовых подмостей и формообразующих элементов с пролетных строений трамвайного проезда и левой проезжей моста с последующей сборкой опалубки под пролетное строение правой проезжей части. Между подпорными стенами №№1 и 3 выполнены две Т-образные анкерные стены усиления. Готовится участок под засыпку песком при устройстве конуса насыпи за опорой №1 моста, после чего будет возможен въезд на мост и продолжение работ по устройству трамвайных линий», — передает пресс-служба ведомства.

Также строители продолжают формировать земляное и дорожное полотно. С объекта вывезено 9230 куб.м. непригодного грунта и мусора и завезено 3880 тонн инертных материалов.

Рабочие проложили 100 погонных метров труб ливневой канализации. Кроме этого ведутся работы по озеленению. За неделю было облагорожено 1000 кв.м.

Напомним, что строительство Большого Казанского кольца ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что на завершение строительства Большого Казанского кольца (БКК) выделяют дополнительно 2 млрд рублей федеральных денег.

