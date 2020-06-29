На завершение БКК выделяют дополнительно 2 млрд рублей федеральных денег

Мэр Казани Ильсур Метшин на сегодняшнем совещании сообщил, что на завершение строитель строительства Большого Казанского кольца (БКК) выделяют дополнительно 2 млрд рублей федеральных денег. Об этом объявил на прошлой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время посещения столицы Татарстана.

«Нас порадовал председатель оргкомитета Марат Шакирзянович: добавляют дополнительное финансирование на следующий год — плюс 2 млрд к тем средствам, которые уже предусмотрены. Поэтому есть большая надежда, почти уверенность, что мы БКК выведем к Магистральной, а не только к развязке Технической. И почти завершим. Вопросы остаются, но это уже серьезный шаг вперед еще», — заявил глава Казани.



Сегодня стало известно, что на участке Большого Казанского кольца открыли движение по временной схеме.