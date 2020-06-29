Кабмин Татарстана примет в собственность школу №165 для создания комплекса «Адымнар»

Кабмин Татарстана постановил принять в собственность республики школу №165 в Ново-Савиновском районе Казани. Имущественный комплекс школы будет использован для создания образовательного комплекса «Адымнар».

В собственность республики объект должен перейти к 1 сентября, следует из документа, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Ранее уже сообщалось, что капремонт 165-й школы близок к завершению. Она должна стать начальной школой нового комплекса. Рядом появится еще одна школа, она будет полилингвальной и примет учеников 5—11-х классов, также в образовательный комплекс войдут детские сады.