Образовательный комплекс «Адымнар» достроят к 1 сентября

К 1 сентября в Казани планируется ввести в эксплуатацию полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин, осмотрели ход строительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В здании школы №165 на ул. Бичурина завершается капитальный ремонт, здесь будет начальная школа.

Рядом строят среднюю школу на 800 учащихся 5—11-х классов. В школе разместят столовую на 400 мест, бассейн, спортивный зал, гардеробы, мастерские, актовый зал на 500 мест, учебные кабинеты и библиотеку. Общая площадь здания составит 14 тыс. кв. м. Строители приступили к чистовой отделке.

«Адымнар» включает в себя три школы: начальную, новую билингвальную на ул. Бичурина, полилингвальную на ул. Бондаренко и детские сады.

До 2022 года в Татарстане планируется запустить шесть подобных комплексов.