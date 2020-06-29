Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 лиц, которые, по их мнению, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и другие обвиняются в «убийстве и терроризме». В связи с этим Иран попросил Интерпол выдать уведомление высшего приоритета для задержания президента США и прочих.

3 января в результате ракетного обстрела погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Удар якобы был нанесен войсками США по приказу президента Дональда Трампа. Атаку объяснили тем, что пытались предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам генерал якобы стоял за атаками на базы коалиции и посольство США в Ираке. После убийства Иран ударил по военным базам США, в результате погибли около 80 человек.