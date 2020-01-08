Иран считает самообороной атаки на военные базы США

При ударах Ирана по военным базам США погибли около 80 человек. Власти страны считают самообороной ракетную атаку и пообещали Вашингтону пропорциональный ответ в случае попытки отомстить.

«Мы использовали ракеты малого радиуса действия <...> Я надеюсь, что это станет запоминающимся уроком для США», — приводит ТАСС слова министра обороны Ирана Амира Хатами.

Напомним, что на прошлой неделе Пентагон отчитался об уничтожении третьего по влиятельности человека в Иране. Генерал Касем Сулеймани и ряд лидеров проиранских формирований подверглись ракетной атаке в Ираке.

В среду с территории Ирана вылетели ракеты, обрушившиеся на несколько военных объектов США в Ираке. Обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля. По предварительным данным, повреждены более 100 объектов, погибли около 80 человек.