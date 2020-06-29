Солистка дуэта «АИГЕЛ» о Челнах: «Когда просят показать город, показывать нечего»

Фото: Ирина Анисимова

Солистка дуэта «АИГЕЛ», уроженка Набережных Челнов Айгель Гайсина в интервью COLTA.RU рассказала, что в городе нет достопримечательностей.

«Когда просят показать город, показывать нечего. Зато много пустырей. Я недавно писала в «Инстаграме», что нет ни одного поля, достаточно широкого для меня, мои глаза хотят смотреть на пустоту. Так вот, Челны достаточно широки для меня... Здесь прошло мое детство, я все здесь люблю: ободранные дома, недостроенные теплицы, неухоженные пустыри. У меня есть даже песня про детство в Челнах, «Оно выделяло тепло» называется», — рассказала Гайсина.

Она также назвала главную проблему во взаимоотношениях с исламом.

«Там женщинам нельзя петь при посторонних. Что с этим делать — я не знаю. Я даже в «Инстаграмчике» спросила: а что с этим делать? Мне на это ответили: «Все люди — братья». По-моему, гениальный выход из положения», — сообщила певица.

В апреле группа «АИГЕЛ» выпустила новый клип, в котором президент окунается в крещенскую прорубь и молодеет. В это время Айгель Гайсина записала на русском языке обращение к россиянам, живущим в Нью-Йорке.