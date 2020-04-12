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Солистка дуэта «АИГЕЛ» из Челнов записала обращение для жителей Нью-Йорка

18:54, 12.04.2020
Солистка дуэта «АИГЕЛ» из Челнов записала обращение для жителей Нью-Йорка
Фото: Ирина Анисимова

Солистка дуэта «АИГЕЛ» Айгель Гайсина записала на русском языке обращение к россиянам, живущим в Нью-Йорке. Видео появилось в Instagram исполнительницы. В нем она призвала людей постоянно закрывать лицо, изготавливать повязки своими руками и оставить медицинские маски врачам.

По данным телеграм-каналов, уроженку Набережных Челнов наняли власти Нью-Йорка, чтобы зачитывать публичные обращения к гражданам на русском языке.

Ранее группа «АИГЕЛ» выпустила новый клип, в котором президент окунается в крещенскую прорубь и молодеет.

ОбществоКультура Татарстан
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