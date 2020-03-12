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Группа «АИГЕЛ» выпустила новый клип, в котором президент окунается в крещенскую прорубь и молодеет

19:10, 12.03.2020
Группа «АИГЕЛ» выпустила новый клип, в котором президент окунается в крещенскую прорубь и молодеет
Фото: realnoevremya.ru

Группа «АИГЕЛ» выпустила клип на песню Youʼre Born с альбома «Эдем». Видео снял режиссер Анджей Гавриш, ранее работавший над клипом «Буш-Баш».

По сюжету герой клипа является президентом. Он в сопровождении кортежа приезжает на реку в глуши, где его ждет батюшка и крещенская прорубь, после погружения в которую он молодеет.

Напомним, дуэт челнинской исполнительницы Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии «АИГЕЛ» выпустил третий альбом «Эдем» в августе прошлого года.

ОбществоКультура Татарстан
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