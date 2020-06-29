На участке Большого Казанского кольца открыли движение по временной схеме

Под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до ул. Борисковской запустили движение по временной схеме. Это позволило строителям приступить к завершающему этапу работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

На прошлой неделе на БКК было выполнено устройство балластного корыта из щебня на пролетном строении путепровода и уложена рельсошпальная решетка трамвайных путей. Начаты работы по установке водоотводных лотков.

На лестничных сходах №№1, 2, 3 и 4 надземного пешеходного перехода строители продолжили монтаж металлоконструкций каркасов остекления сходов с остеклением конструкций монолитным поликарбонатом, а также монтаж внешней и внутренней систем искусственного освещения пешеходного перехода.

Кроме того, произведена отсыпка подстилающих слоев дорожного полотна из щебня в объеме 513 куб. м. Уложены нижний слой покрытия на площади 301 кв. м и верхний слой покрытия на площади 1 309 кв. м. Заасфальтированы тротуары на площади 665 кв. м.

Также дорожники начали разбирать дорожную одежду по улице Тульской вдоль подпорной стены №3 путепровода.

Дорожно-строительные работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».