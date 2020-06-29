Фаррахов рассказал Малышевой, что в Госдуме могут принять закон о принудительном лечении алкоголиков

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал в передаче Елены Малышевой на Первом канале, что нужно принять закон о принудительном лечении людей с алкогольной зависимостью.

«У человека выявили зависимость, человек ее отрицает, на этом здравоохранение заканчивается. Этот человек выходит, отказавшись от лечения, потому что это право предоставлено ему законом, садится за руль, едет и становится опасным», — сказал депутат.

По его словам, рост числа погибших по вине пьяных водителей за первый квартал текущего года составил 8,5%.

«Что мы хотим предложить на суд общественности в виде закона? Это обязательное принудительное лечение тех людей, которые, по заключению врачей, действительно в этом нуждаются. Но окончательное решение за судом, который может направить человека на обязательное лечение. В это время его лишат прав, в это время его лишат возможности подходить к оружию. Он будет проходить лечение, по итогам которого можно достоверно оценить его излечение», — сказал Фаррахов.

В своем Instagram-аккаунте депутат написал, что на учете сегодня состоит 2,3 млн граждан с установленной зависимостью от алкоголя. Еще 15 млн являются зависимыми, при этом на учете не состоят. Проблема в том, что они не считают себя зависимыми от алкоголя. И становятся опасными для общества.

«Недавняя трагедия, в которой погиб Сергей Захаров, подтверждение этому», — подчеркнул Фаррахов.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов сел пьяным за руль автомобиля Jeep Grand Cherokee и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Позже Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за свой поступок.

