В Челнах обнаружили тело рыбака, который хотел переплыть озеро и утонул
Челнинские спасатели обнаружили тело рыбака, который решил переплыть озеро и утонул.
Поиски 42-летнего рыбака длились больше суток. Известно, что мужчина приехал погостить к родным, пошел на рыбалку, решил переплыть озеро и утонул. Его тело подняли с глубины двух метров и доставили на берег, где передали полицейским, пишет «Татар-информ».
Напомним, инцидент произошел на озере между деревнями Зычебаш и Дурт-Мунча.
В минувшие выходные мужчина решил вплавь догнать друзей на лодке и утонул. Трагедия случилась в Набережных Челнах.
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