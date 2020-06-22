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В Челнах обнаружили тело рыбака, который хотел переплыть озеро и утонул

18:39, 22.06.2020
В Челнах обнаружили тело рыбака, который хотел переплыть озеро и утонул
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Челнинские спасатели обнаружили тело рыбака, который решил переплыть озеро и утонул.

Поиски 42-летнего рыбака длились больше суток. Известно, что мужчина приехал погостить к родным, пошел на рыбалку, решил переплыть озеро и утонул. Его тело подняли с глубины двух метров и доставили на берег, где передали полицейским, пишет «Татар-информ».

Напомним, инцидент произошел на озере между деревнями Зычебаш и Дурт-Мунча.

В минувшие выходные мужчина решил вплавь догнать друзей на лодке и утонул. Трагедия случилась в Набережных Челнах.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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