В Челнах обнаружили тело рыбака, который хотел переплыть озеро и утонул

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Челнинские спасатели обнаружили тело рыбака, который решил переплыть озеро и утонул.



Поиски 42-летнего рыбака длились больше суток. Известно, что мужчина приехал погостить к родным, пошел на рыбалку, решил переплыть озеро и утонул. Его тело подняли с глубины двух метров и доставили на берег, где передали полицейским, пишет «Татар-информ».

Напомним, инцидент произошел на озере между деревнями Зычебаш и Дурт-Мунча.



В минувшие выходные мужчина решил вплавь догнать друзей на лодке и утонул. Трагедия случилась в Набережных Челнах.

