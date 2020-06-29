Guinness направила свое пиво на удобрение деревьев

Ирландская компания Guinness отправила сотни тысяч кег с пивом на удобрение деревьев. Иначе напиток бы просто испортился во время карантина.

Как сообщает Independent, чтобы поддержать закрытые на карантин пабы и бары сотрудники компании забрали у них миллионы литров пива и эля. После этого бренд направил изъятый напиток на фермы, выращивающие ивы и ели, где пиво используют в качестве подкормки для растений. Часть напитка была отправлена на компостирование, а часть — на преобразование в биогаз.

«Для пивоварни это было трудное время, но еще более трудным оно стало для торговых точек. Вот почему было очень важно с самого начала карантина поддерживать торговлю на рынке насколько это возможно. Вот почему мы приняли это решение», — приводит издание слова директора производства Эйдана Кроу.

Ранее в Татарстане в филиале АО «Татспиртпром» — на пивоваренном заводе «Белый Кремль» началась маркировка пивных кегов специальными марками. Это делается в рамках эксперимента по маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, поставляемых в транспортной таре кеге.

