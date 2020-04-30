В Татарстане впервые промаркировали пиво в качестве эксперимента

В Татарстане в филиале АО «Татспиртпром» — на пивоваренном заводе «Белый Кремль» началась маркировка пивных кегов специальными марками.

Это делается в рамках эксперимента по маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, поставляемых в транспортной таре кеге.

Так, сегодня на предприятии разлили и промаркировали первую партию пива «Щедрая варка» объемом 2700 литров. Марки нанесли на 90 пивных кегов по 30 литров каждый, сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ.

В ближайшее время маркированная продукция поступит в торговую сеть республики.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил законопроект, временно разрешающий пивоварам производить спиртосодержащие антисептики.