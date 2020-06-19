В Челнах опровергли информацию о закрытии города на карантин в июле

В исполкоме Набережных Челнов назвали фейком информацию о том, что город с середины июля уходит на полную изоляцию.

Власти города опровергли информацию, распространившуюся в соцсетях, и попросили критически относиться к таким новостям, пишет «Татар-информ».

Ранее журналистка Юлия Латынина признала, что зачитанное ею письмо якобы о ситуации в инфекционной больнице Нижнекамска оказалось фейком. Она принесла свои извинения в эфире радиостанции «Эхо Москвы». При этом Латынина заметила, что такой ситуации не было бы, если бы на ее запрос своевременно отреагировал бы Минздрав.

