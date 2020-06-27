В Татарстане 71 пациент находится на ИВЛ

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В Татарстане 71 пациент с респираторными заболеваниями подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такие цифры на пресс-конференции озвучил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Спикер подчеркнул, что не все в этом списке являются пациентами с коронавирусной инфекцией. Особое внимание уделяется пациентам в тяжелом состоянии.

«Сейчас наша задача — лечить как пневмонию, так и COVID-19. Статистика идет в совокупности. Есть у нас 71 человек на ИВЛ, значит, надо максимально отрабатывать по лечению этих пациентов», — уточнил он.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай COVID-19, из них один — завозной, все остальные контактные.

