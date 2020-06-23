В Татарстане водитель насмерть задавил семь кабанов

В Татарстане семь кабанов погибли под колесами автомобиля «Опель». Об этом рассказали в Госкомитете по биологическим ресурсам Татарстана.

Авария произошла в Мензелинском районе на трассе М-7 Москва — Уфа. Водитель не выбрал безопасную скорость на участке, где установлен знак «Дикие животные» и сбил трех маток и четырех поросят диких кабанов.

В результате ДТП все животные погибли.

В Госкомитете по биоресурсам призывают быть предельно осторожными и внимательными вблизи заповедников, заказников или просто в лесной местности.



Это уже не первый случай ДТП с кабанами в Мензелинском районе. Ранее студентка из Казани врезалась в кабана на автотрассе М-7.