В Татарстане водитель насмерть задавил семь кабанов
В Татарстане семь кабанов погибли под колесами автомобиля «Опель». Об этом рассказали в Госкомитете по биологическим ресурсам Татарстана.
Авария произошла в Мензелинском районе на трассе М-7 Москва — Уфа. Водитель не выбрал безопасную скорость на участке, где установлен знак «Дикие животные» и сбил трех маток и четырех поросят диких кабанов.
В результате ДТП все животные погибли.
В Госкомитете по биоресурсам призывают быть предельно осторожными и внимательными вблизи заповедников, заказников или просто в лесной местности.
Это уже не первый случай ДТП с кабанами в Мензелинском районе. Ранее студентка из Казани врезалась в кабана на автотрассе М-7.Общество Татарстан
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