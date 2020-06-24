В Челнах заболеваемость коронавирусом выше среднего по Татарстану

Набережные Челны входят в число 14 районов Татарстана, где заболеваемость выше среднего по республике. Об этом сообщила замглавы татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, особенность в том, что в Челнах больше регистрируется заболеваемость на предприятиях, так как город все-таки промышленный.

«В Казани количество домашних очагов превышает количество промышленных, а в Челнах наоборот», — сказала она.

При этом вопрос дополнительных ограничений для Челнов не рассматривается. Ситуация с медучреждениями там стабилизировалась: туда выезжали министр здравоохранения Марат Садыков и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

22 июня главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил о новых очагах инфекции на предприятиях города. По его словам, они зафиксированы в структурных подразделениях КАМАЗа и самой клинике-санатории «Набережные Челны».

В тот же день Нафиков в ходе рабочего визита в Набережные Челны опроверг слухи о закрытии города на карантин.