Новости спорта

18:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

СМИ: «Оренбургу» присудят техническое поражение за матч с «Краснодаром»

17:02, 26.06.2020 1
СМИ: «Оренбургу» присудят техническое поражение за матч с «Краснодаром»

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Об этом со ссылкой на спортивного директора оренбуржцев сообщил «Спорт-Экспресс».

— Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.

— Точно?

— На 99 процентов, — сказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Напомним, накануне стало известно о заражении коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников «Оренбурга». Вся команда и персонал были отправлены на карантин.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:04
    за что? не смогли выставить состав?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем