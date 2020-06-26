СМИ: «Оренбургу» присудят техническое поражение за матч с «Краснодаром»

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Об этом со ссылкой на спортивного директора оренбуржцев сообщил «Спорт-Экспресс».

— Скорее всего, нам засчитают техническое поражение.

— Точно?

— На 99 процентов, — сказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

Напомним, накануне стало известно о заражении коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников «Оренбурга». Вся команда и персонал были отправлены на карантин.