Аспирант МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов сообщил о принуждении к голосованию в СИЗО

Аспирант МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов заявил, что его пытались заставить проголосовать по поправкам в Конституцию в СИЗО «Бутырка», где он находится из-за дела о нападении на офис «Единой России». Об этом пишет телеграм-канал «Помощь Азату Мифтахову».



25 июня сотрудники СИЗО пять раз обращались к Мифтахову с требованием проголосовать по поправкам, намекая на проблемы в случае отказа.

«Свою позицию он объяснил тем, что как анархист «голосование на выборах расценивает как иллюзию справедливости и демократии и не намерен ее поддерживать», — цитирует мать аспиранта Гульнур Хусаинову издание Doxa.

Мифтахов попал в СИЗО в феврале прошлого года. Его обвиняют в хулиганстве по делу о поджоге приемной «Единой России» в московском районе Ховрино. В конце декабря 2019 года МВД сообщило о завершении следствия по делу Мифтахова.

По версии следствия, Мифтахов вместе с другими фигурантами дела разбили окно офиса, кинули дымовую шашку, после чего сняли это на видео и опубликовали. Сам Мифтахов отрицает вину.

В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как будут работать участки для голосования.

