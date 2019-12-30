МВД завершило следствие по делу аспиранта МГУ из Татарстана Азата Мифтахова

МВД завершило следственные действия в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова, который является одним из фигурантов дела о хулиганстве по мотивам политической ненависти.

«В ближайшее время мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела», — сказала адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.

Уголовное дело насчитывает около пяти томов, а его материалы могут быть направлены в суд уже в конце января 2020 года, пишет ТАСС.

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова. С февраля он арестован и находится в СИЗО. Первый раз Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать.