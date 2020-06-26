Два экс-игрока «Ак Барса» перешли в «Нефтяник»

«Нефтяник» подписал контракты с двумя бывшими нападающими из системы казанского «Ак Барса» Раделем Фазлеевым и Даниилом Лапиным. Об этом информирует пресс-служба альметьевского клуба.

О сроках соглашений с новыми хоккеистами не сообщается.

Фазлеев — воспитанник казанской хоккейной школы. Выступал за команды системы «Ак Барс» — «Ирбис», «Барс» и главную команду. Также в своем послужном списке имеет выступления в лигах Северной Америки WHL, ECHL и AHL.

Лапин пришел в систему «Ак Барса» из «Сибири» и успел провести лишь половину прошедшего сезона. По ходу регулярного первенства-2019/20 казанский клуб обменял форварда в питерское «Динамо», получив вместо него Никиту Дыняка.

Напомним, ранее стало известно о планах «Ак Барса» сыграть два матча в Альметьевске в ходе подготовки к новому сезону.