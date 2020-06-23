«Ак Барс» сыграет лишь в одном предсезонном турнире
На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовали план предсезонной подготовки «Ак Барса».
Казанский клуб намерен выйти из отпуска в середине июля. 13—14 числа месяца у команды намечено медицинское обследование, после чего хоккеисты приступят к тренировочной работе.
В конце июля и начале августа у «Ак Барса» запланировано проведение двух товарищеских встреч с нижнекамским «Нефтехимиком» в Казани. В августе также намечены контрольные встречи с альметьевским «Нефтяником» в Альметьевске и три матча с московскими ЦСКА и «Динамо» (дважды) в гостях.
Летом команде предстоит поучаствовать лишь в одном предсезонном турнире. Ожидается, что «Ак Барс» сыграет на домашнем Кубке среди обладателей Кубка Гагарина, где казанцы встретятся с питерским СКА, уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска.
Подготовка к сезону завершится тренировочным сбором в Казани в начале сентября.
13—14 июля — углубленное медицинское обследование.
15—30 июля — тренировочный сбор в Казани.
31 июля — товарищеский матч с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) в Казани.
1 августа — товарищеский матч с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) в Казани.
2—8 августа — тренировочный сбор в Казани. В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с «Нефтяником» (Альметьевск) в Альметьевске 4 августа.
9—13 августа — тренировочный сбор в Москве. В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с ЦСКА 13 августа и 2 матча «Динамо» (Москва). Даты и время уточняются.
14—18 августа — тренировочный сбор в Казани.
19—23 августа — участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Соперники: СКА (Санкт-Петербург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск).
24 августа — 1 сентября — тренировочный сбор в Казани. В рамках сбора предусмотрены товарищеские матчи 26 и 27 августа. Соперники уточняются.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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