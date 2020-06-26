У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

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У артиста Михаила Ефремова произошел сердечный приступ. Об этом стало известно от его адвоката Эльмана Пашаева.

Приступ случился в ночь на пятницу. По словам адвоката, несмотря на проблемы с сердцем, артист не стал обращаться к врачам.

«Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — передает слова адвоката ТАСС.

Напомним, что Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов записал видеообращение с извинениями семье погибшего, которое было опубликовано на youtube-канале «Гражданин поэт». Ранее он заявил, что готов пожизненно содержать детей погибшего Захарова.