Михаил Ефремов готов усыновить и содержать детей погибшего в ДТП Захарова

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Михаил Ефремов готов усыновить и содержать детей погибшего в ДТП с его участием. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Артист выразил готовность обеспечивать детей погибшего Сергея Захарова до конца жизни.



«Может обсуждаться вопрос и об их юридическом усыновлении для более успешного решения всех этих вопросов. На это мой подзащитный готов пойти не для того, чтобы откупиться, а в связи с тем, что сильно переживает сложившуюся ситуацию», — передает ТАСС слова Пашаева.

Напомним, что 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов записал видеообращение с извинениями семье погибшего, которое было опубликовано на youtube-канале «Гражданин поэт».