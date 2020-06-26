В Татарстане выпустили новую серию мультфильма с Миннихановым

Паблик Tatarstan News опубликовал новую серию мультфильма про президента республики Рустама Минниханова.



На этот раз к Минниханову приходит Терминатор из будущего, после чего пришлось собрать экстренное совещание с Ильсуром Метшиным, Айратом Хайруллиным и Талией Минуллиной.

Главной темой в мультфильме стало голосование к поправкам в Конституцию. Терминатор из будущего предупредил Минниханова о надвигающейся опасности в 2030 году, при этом, Терминатор не знает, как исправить ситуацию: некоторые его файлы оказались стерты. Вопрос обсудили на общем совещании. Оказалось, чтобы избежать последствий в будущем, необходимо прийти на голосование.

Ранее в Татарстане появился мультфильм о том, как коронавирус пришел на прием к президенту республики Рустаму Минниханову.

