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В Татарстане выпустили новую серию мультфильма с Миннихановым

06:43, 26.06.2020
В Татарстане выпустили новую серию мультфильма с Миннихановым
Фото: кадр youtube.com

Паблик Tatarstan News опубликовал новую серию мультфильма про президента республики Рустама Минниханова.

На этот раз к Минниханову приходит Терминатор из будущего, после чего пришлось собрать экстренное совещание с Ильсуром Метшиным, Айратом Хайруллиным и Талией Минуллиной.

Главной темой в мультфильме стало голосование к поправкам в Конституцию. Терминатор из будущего предупредил Минниханова о надвигающейся опасности в 2030 году, при этом, Терминатор не знает, как исправить ситуацию: некоторые его файлы оказались стерты. Вопрос обсудили на общем совещании. Оказалось, чтобы избежать последствий в будущем, необходимо прийти на голосование.

Ранее в Татарстане появился мультфильм о том, как коронавирус пришел на прием к президенту республики Рустаму Минниханову.

Общество Татарстан
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